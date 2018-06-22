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22/06/2018 14:29

【一地兩檢】譚惠珠對司法覆核申請不感意外，譚耀宗不認為需釋法

　　《經濟通通訊社２２日專訊》多人就「一地兩檢」條例申請司法覆核許可。基本法委員會委
員譚惠珠指對此不感意外，但不清楚是否需要人大常委會釋法。她指，應待有關法律程序完成，
現階段不宜猜測，但又稱釋法是一個存在的權力。
　　全國人大常委譚耀宗則指，現時需等待香港的法院處理，但不認為人大常委會需要就「一地
兩檢」釋法，因為早前人大已在「三步走」中作出決定，相信當時已詳細考慮所有因素，亦有法
律基礎。（ｃｗ）（ｚｚ）

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