《經濟通通訊社２２日專訊》立法會議員許智峯於今年４月涉搶走一名保安局女職員手機引
起掀然大波，新民黨葉劉淑儀動議以《議事規則》第４９Ｂ（１Ａ）條譴責許智峯，立法會成立
調查委員會跟進。
委員會由麥美娟出任主席，謝偉俊出任副主席，其他委員包括張宇人、張國鈞、謝偉銓、梁
繼昌和郭榮鏗。（ｃｗ）（ｚｚ）
22/06/2018 16:11
【峯搶手機】麥美娟任譴責許智峯調查委員會主席，謝偉俊任副主席
《經濟通通訊社２２日專訊》立法會議員許智峯於今年４月涉搶走一名保安局女職員手機引
起掀然大波，新民黨葉劉淑儀動議以《議事規則》第４９Ｂ（１Ａ）條譴責許智峯，立法會成立
調查委員會跟進。
委員會由麥美娟出任主席，謝偉俊出任副主席，其他委員包括張宇人、張國鈞、謝偉銓、梁
繼昌和郭榮鏗。（ｃｗ）（ｚｚ）
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