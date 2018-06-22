【峯搶手機】麥美娟任譴責許智峯調查委員會主席，謝偉俊任副主席

《經濟通通訊社２２日專訊》立法會議員許智峯於今年４月涉搶走一名保安局女職員手機引

起掀然大波，新民黨葉劉淑儀動議以《議事規則》第４９Ｂ（１Ａ）條譴責許智峯，立法會成立

調查委員會跟進。

委員會由麥美娟出任主席，謝偉俊出任副主席，其他委員包括張宇人、張國鈞、謝偉銓、梁

繼昌和郭榮鏗。（ｃｗ）（ｚｚ）

