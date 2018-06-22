【香港政情】內會否決不信任梁君彥動議，泛民指會在大會再提出

《經濟通通訊社２２日專訊》２４名民主派議員，聯同熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然，計

劃向立法會主席梁君彥提出不信任動議，批評梁君彥在主持審議「一地兩檢」條例草案的會議上

，不少做法都違反《議事規則》，剝奪議員權利，認為梁氏不適合繼續擔任立法會主席一職。

他們尋求內務委員會同意，在大會對主席梁君彥提出上述動議，議案在３５票反對、２５票

贊成下被否決。民主派會議召集人莫乃光指，會在立法會大會上以無約束力的議員議案方式，辯

論不信任梁君彥的動議。（ｃｗ）（ｚｚ）

