【香港政情】人大常委通過由譚惠珠和張勇出任基本法委員會副主任

《經濟通通訊社２２日專訊》人大常委會今日下午表決通過新一屆香港名單，委員譚惠珠及

人大法工委副主任張勇，接替梁愛詩和張榮順出任新一屆委員會副主任。

經民聯梁美芬成為唯一一位港方新委員；黃玉山、莫樹聯、陳弘毅和劉廼強會繼續留任。而

除了委員會主任沈春耀之外，內地委員還包括人大常委法工委國家法室主任武增、港澳辦副主任

黃柳權、香港中聯辦副主任陳冬及中國人民大學法學院院長韓大元。（ｃｗ）

