《經濟通通訊社２２日專訊》人大常委會今日下午表決通過新一屆香港名單，委員譚惠珠及
人大法工委副主任張勇，接替梁愛詩和張榮順出任新一屆委員會副主任。
經民聯梁美芬成為唯一一位港方新委員；黃玉山、莫樹聯、陳弘毅和劉廼強會繼續留任。而
除了委員會主任沈春耀之外，內地委員還包括人大常委法工委國家法室主任武增、港澳辦副主任
黃柳權、香港中聯辦副主任陳冬及中國人民大學法學院院長韓大元。（ｃｗ）
22/06/2018 19:11
【香港政情】人大常委通過由譚惠珠和張勇出任基本法委員會副主任
《經濟通通訊社２２日專訊》人大常委會今日下午表決通過新一屆香港名單，委員譚惠珠及
人大法工委副主任張勇，接替梁愛詩和張榮順出任新一屆委員會副主任。
經民聯梁美芬成為唯一一位港方新委員；黃玉山、莫樹聯、陳弘毅和劉廼強會繼續留任。而
除了委員會主任沈春耀之外，內地委員還包括人大常委法工委國家法室主任武增、港澳辦副主任
黃柳權、香港中聯辦副主任陳冬及中國人民大學法學院院長韓大元。（ｃｗ）
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