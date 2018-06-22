《品中資－羅國森》小米「劈價」未夠狠！

《品中資》首隻以「同股不同權」方式來港上市的小米（０１８１０），已經敲定所有上市

安排，這個周末（２３日）召開記者會，公布招股詳情，下周一（２５日）正式公開認購，７月

９日在港上市。

對小米來說，這次上市，唯一遺憾的是，未能同時成為首家在內地發行ＣＤＲ（中國預託憑

證）的公司。未能同時上ＣＤＲ的影響，就是令到小米的集資額進一步減少了。

有傳小米是打算發行七成Ｈ股，三成ＣＤＲ，又或五成Ｈ股，五成ＣＤＲ的。我說進一步減

少，是因為小米最初公布的估值是１０００億美元；市場認為偏高，所以一直在修正，而Ｈ股的

集資額最初是１００億美元。

到現在最新的數字是，小米將全球發售２１﹒８億股Ｈ股股份，當中６５％屬新股，３５％

為舊股，招股價介乎１７－２２元，集資３７０﹒６億至４７９﹒６億元，即是大約縮減了四成

左右的集資額，而小米的估值也由最初預算的１０００億美元，下降至４８４－６２７億美元。

正如我在早前的品評中指出，以小米作為首家「同股不同權」的公司上市，實在是很好的宣

傳，因為小米的知名度高，產品又走大眾化路線，加上發展成熟，規模龐大。

再者，小米去年實際上已經賺錢（去年蝕錢是因為優先股的公允值損失）。所以，從某程度

來說，小米上市一定受歡迎。如是的話，就可以作為案例，吸引更多類似的公司來港上市。



＊估值劈價不及手機劈價＊



雖然美國的科技股未有受到近期中美貿易戰重燃的影響而繼續創新高，但中港股市這幾日卻

受到牽連，指數顯著下挫。在投資氣氛欠佳的情況下，小米要「減價」招徠，似乎是無可避免和

無可奈何的事了。

如果你問我，我認為，小米股票的「定價」仍不及他手機的定價那麼吸引。我想申報一下，

由始至今，我只買過一部小米手機，就是買給家中長輩用的，價錢只是千多元，就已經有齊智能

手機所有的功能。論性價比，實在很高。

不過，小米這次上市的定價，雖然已經降低四成左右，但以市盈率來比較，仍然比其他同業

為高。以小米公布，２０１７年經調整普通股股東的淨利潤３９﹒５億元人民幣計（下同，早前

公布的５３億元應該是未經調整），２０１７年的往績市盈率仍達８５倍。

如果向前看，以２０１８和２０１９年的預測市盈率比較（以公司提供的預測盈利計算），

大約是５１倍和２９倍，跟小米有點相似的美國蘋果公司則是１８和１６倍，而跟小米也有關係

的股王騰訊（００７００，小米大股東雷軍的另一上市公司金山軟件（０３８８８），騰訊持有

８﹒１３％股權）是３７倍和３０倍，其實估值仍比騰訊高，只不過，小米預期自己的增長比騰

訊更高而已。

即使小米創辦人兼主席雷軍表示，小米的估值應該是騰訊乘蘋果，因為小米會是一間全球罕

見，同時能夠估電商、硬件和互聯網的「全能型公司」，但我始終認為，現階段計，無論盈利能

力和發展前景，騰訊仍然領先小米一大截。



＊２０１９市盈率２９倍未夠吸引＊



所以，小米始終不值這個市盈率水平。如果小米能夠將２０１９年的市盈率降至２０倍或以

下，我就認為夠吸引了，即是說，招股價大約是１２﹒６元左右。

我相信，除非市場氣氛再逆轉，否則，我這個「良好意願」都不可能實現。以１７－２２元

這個罕有地闊的招股範圍計，１７元這個下限定價已經是小米管理層和保薦人的最低可接受水平

了！

即使小米堅持以１７－２２元來定價，我相信，招股反應也不致太差。現階段，小米打的是

「基石投資者」牌，因為他們會以中移動（００９４１）、中投、高通、國家開發銀行、招商局

、保利集團和順豐等機構投資者作招徠。

這幾家大型機構投資者也是經過一輪競爭才能率先認購到小米的股票，而且還有禁售期，即

是他們看好小米的中長線前景！這對零售投資者來說，確實又是一枝強心針！

無論如何，我不相信小米上市會像早前平安好醫生（０１８３３）一樣，跌穿招股價，所以

，散戶投資者認購作短線投機應該沒問題。問題只是，到底小米是否值得長線持有？

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

