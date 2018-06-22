《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：上市公司治理料現三大新變化

《經濟通通訊社２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



上市公司治理料現三大新變化

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中國證監會近期對《上市公司治理准則》進行修訂，向社會公開徵求意見。多位專家表示，在嚴

監管大背景下，上市公司治理將出現三大新變化：一是中小投資者保護將進一步完善；二是機構

投資者在公司治理中將發揮更大作用；三是ＥＳＧ信息披露將使上市公司與外部溝通聯繫更加全

面順暢。



堵疏結合 公募基金「供給側改革」進行時

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華北、華南等多地證監局近日下發督促轄區公募基金按照資管新規要求做好整改工作、有序壓縮

不達標資產規模的通知，要求每月報送上月整改情況。基金業人士稱，目前整改的方向主要包括

短期理財、分級基金或專戶中涉及嵌套等不合規業務類別等。在壓縮不達標產品規模、出清「舊

產能」的同時，公募基金行業在進行新領域布局，包括發行新產品、利用新技術和開展新服務等

。



同業存單發行放量 ＭＬＦ＋降準料解「存款荒」

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近期市場同業存單發行放量。專家認為，同業存單發行放量的背後是銀行負債端壓力尚未明顯緩

解，「存款荒」已波及國有商業大行。降準置換ＭＬＦ的政策料延續，ＭＬＦ＋降準政策組合值

得期待。





《上海證券報》



中國開放的大門不會關閉 只會愈開愈大

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國家主席習近平２１日在釣魚台國賓館會見來華出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的

知名跨國企業負責人，並同他們座談交流。與會企業家代表圍繞「開放合作共贏」的峰會主題，

先後就「一帶一路」、創新智造、綠色發展、全球治理等議題發表看法。習近平認真聽取他們的

發言，並一一回應他們的意見和建議。



擴大金融服務業對外開放 上海自貿區推２５條新舉措

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６月２１日下午，上海自貿試驗區管委會召開擴大金融服務業對外開放工作推進會，並推出了擴

大金融服務業對外開放２５條新舉措。這為上海自貿區主動承接國家金融服務業開放重大舉措落

地，加強上海國際金融中心與自貿試驗區建設聯動提供了有力的支持和保障。



流動性調控亮出新信號 貨幣政策基調不變

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國務院常務會議指出「要堅持穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理充裕和金融穩定運行」。對

於「合理充裕」的表述，交通銀行首席經濟學家連平認為，這是對當前流動性調控釋放的明顯信

號，貨幣政策仍保持穩健中性的基調，流動性朝偏鬆方向調節。近期人民銀行一系列操作與表態

都顯示，人民銀行對市場流動性的調控不再邊際趨緊。





《證券時報》



習近平：中國將繼續大幅度放寬市場准入

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國家主席習近平２１日在釣魚台國賓館會見來華出席「全球首席執行官委員會」特別圓桌峰會的

知名跨國企業負責人，並同他們座談交流。習近平指出，中國向世界打開大門、實行改革開放已

有４０年歷史。眺望新征程，我們對改革開放更加有信心，更加相信對外開放是中國發展的關鍵

一招。



商務部：已做好使用數量和質量型工具回應準備

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商務部新聞發言人高峰昨日在例行新聞發布會上就近期中美貿易摩擦升級進行了回應。如果美方

出台所謂的徵稅清單，採取扭曲國際貿易的做法，導致不公平貿易，中方已經做好充分的準備，

將綜合使用包括數量型工具和質量型工具在內的各種舉措，作出強有力的回應。



增持潮湧動 百餘家公司重要股東與董監高進場護盤

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端午節後Ａ股波動較大，上市公司重要股東、董監高、子公司成為股市護盤主力之一。統計發現

，６月１９日以來，百餘家上市公司披露增持計劃，上百家公司重要股東或董監高入市買股票。

６月１９日及２０日兩天時間，上百家Ａ股公司開啟增持行動，６月２１日，至少又新增了２０

家，增持潮持續湧動。（ｃｔ）

