《鍾之日記》觀望維穩落地，中港魚缸小升

《鍾之日記》６月２２日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國監管層鼓勵銀行通過「定向」貨幣政策工具，向小微企業提供更多貸款緩解資金壓力，

控制企業債務違約，《中國日報》引述市場人士指，人行最快一周內定向降準，第三季生效。

觀望維穩措施的真正落實，中港魚缸今日小幅收升。祖國股市今早低開低走，隨後小幅回升

，午後表現繼續反覆，但在互聯網、軟件、ＩＴ設備及券商股上漲支持下，大盤保持升勢，滬綜

指全日收升０﹒４９％，報２８８９﹒７６點，深成指升１％，創業板更升１﹒８４％。總結全

周，滬綜指仍大跌４％。滬深兩市全日成交額達２９９３億元，較昨日減少１６％。



＊港股「牛熊線」失而復得，中資航空股低飛＊



美股連跌八日，港股今早低開８０點報２９２１５點，失守俗稱「牛熊線」的２５０天線

（最新報２９２９６點），最多跌逾２００點低見２９０８９，為去年１２月中以來的低位。慶

幸Ａ場拗腰反彈，港股跟隨倒升，尾市曾漲１４０點高見２９４３６，最終收升４２點或

０﹒１５％，報２９３３８，「牛熊線」失而復得。全日主板成交９９０﹒４５億元，比上日減

少４﹒２８％。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８０４，創逾５個月新低，中資航空股全面向下，國航

（００７５３）跌３﹒３％，為跌幅最大國指成分股；東航（００６７０）跌０﹒９７％，南航

（０１０５５）跌２﹒１５％。

內地三大電訊服務商公布自７月１日開始，取消流量「漫游」費，手機用戶省內流量升級為

國內流量。中移動（００９４１）升０﹒２２％，聯通（００７６２）升１﹒１４％，中電信

（００７２８）跌０﹒８５％。



＊傳大額股權質押不能強平，券商股未受壓向好＊



Ａ股近日大跌，令到股市加槓桿的兩大主要工具，股票質押和兩融近半個月爆倉慘烈，據統

計，半個月以來已有１２家上市公司公告大股東遭遇平倉風險，進而影響控制權穩定。市場傳出

，中國監管部門本周對券商進行窗口指導，要求大額股權質押需經監管部門同意方能賣出，不允

許強行平倉，此舉意在維護市場穩定。

券商股未受消息影響，國泰君安（０２６１１）升逾２％；中信証券（０６０３０）升逾

１％；中信建投（０６０６６）升０﹒９％；海通證券（０６８３７）指公司股票質押規模較大

，股票質押新規出台後，經重新審定後總體規模可能略有所壓縮，價升１﹒６％。



＊擔心油組復增產，三桶油假期前跪低＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）今日將在維也納開會決定是否增產，或將結束自去年開始的限

產行動，油價受壓，布蘭特期油價跌２﹒２％。三桶油全線向下，中石油（００８５７）全日跌

約１％，收報５﹒７１元，成為今日跌幅最大的恆指成分股；中石化（００３８６）軟０﹒７％

報７﹒０５元；中海油（００８８３）跌０﹒８％，收市報１２﹒３４元。

另外，據外電引述消息指，中國原油買家計劃於９月後減少美國原油的購買量，以防中美貿

易爭端導致原油進口被加徵關稅，中國早前已將美國原油及精煉油品納入加稅清單中。消息又指

中石化旗下聯合石化只向其他亞洲買家只提供９月交付的美國原油，聯合石化管理層解釋只是正

常的貿易活動。



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