《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部裁定原產於南韓、台灣地區和美國的進口苯乙烯存
在傾銷，令內地苯乙烯產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定明日起
，對上述產品徵收反傾銷稅，稅率為３﹒８％－５５﹒７％不等，徵收期限為５年。（ｌｃ）
22/06/2018 10:15
【貿易開戰】商務部對美韓等地進口苯乙烯徵反傾銷稅
《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部裁定原產於南韓、台灣地區和美國的進口苯乙烯存
在傾銷，令內地苯乙烯產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定明日起
，對上述產品徵收反傾銷稅，稅率為３﹒８％－５５﹒７％不等，徵收期限為５年。（ｌｃ）
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