【貿易開戰】商務部對美韓等地進口苯乙烯徵反傾銷稅

《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部裁定原產於南韓、台灣地區和美國的進口苯乙烯存

在傾銷，令內地苯乙烯產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，決定明日起

，對上述產品徵收反傾銷稅，稅率為３﹒８％－５５﹒７％不等，徵收期限為５年。（ｌｃ）

