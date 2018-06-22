《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部公布，美國Ｓｎａｐ Ｐｏｗｅｒ公司於２０日依
據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定，向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、
在美進口或在美銷售的插座蓋板侵犯其專利權，請求美國際貿易委員會發布普遍排除令及禁止令
。深圳市超明維電子有限公司、中山市愛普華德照明有限公司等６家中國企業為列名被告。（ｌ
ｃ）
22/06/2018 11:39
【貿易開戰】商務部：美國企業對插座蓋板提起侵權調查申請
《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部公布，美國Ｓｎａｐ Ｐｏｗｅｒ公司於２０日依
據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定，向美國際貿易委員會提出申請，指控對美出口、
在美進口或在美銷售的插座蓋板侵犯其專利權，請求美國際貿易委員會發布普遍排除令及禁止令
。深圳市超明維電子有限公司、中山市愛普華德照明有限公司等６家中國企業為列名被告。（ｌ
ｃ）
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