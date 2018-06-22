《經濟通通訊社２２日專訊》中信証券發表報告指出，人民幣本次貶值目前仍是短期波動而
非長期趨勢。具體點位預測方面，首先，美元是短期反彈，不是趨勢走強，難以突破１００大關
。其次，對於人民幣，６﹒６－６﹒８仍是一個波動上限，觸碰、甚至突破７的概率不大。
短期來看，美聯儲如期加息，美國各項經濟數據表現良好，美元將繼續保持強勢，但是長期
來看，美國財政刺激美元走高或難繼。（ｃｔ）
22/06/2018 09:03
【聚焦人幣】中信証券：本次人幣貶值仍是短期波動，破７概率不大
《經濟通通訊社２２日專訊》中信証券發表報告指出，人民幣本次貶值目前仍是短期波動而
非長期趨勢。具體點位預測方面，首先，美元是短期反彈，不是趨勢走強，難以突破１００大關
。其次，對於人民幣，６﹒６－６﹒８仍是一個波動上限，觸碰、甚至突破７的概率不大。
短期來看，美聯儲如期加息，美國各項經濟數據表現良好，美元將繼續保持強勢，但是長期
來看，美國財政刺激美元走高或難繼。（ｃｔ）
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