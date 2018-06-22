《經濟通通訊社２２日專訊》據《中國日報》報道，中國監管層正鼓勵銀行通過「定向」貨
幣政策工具，向小微企業提供更多貸款，以緩解金融壓力，控制企業債務違約。
報道引述市場分析人士表示，定向降準等貨幣政策措施，最快在一周內由中國央行正式公布
，並在第三季度生效。（ｂｉ）
22/06/2018 14:58
【政策解讀】中國日報：人行最快一周內定向降準，第三季生效
《經濟通通訊社２２日專訊》據《中國日報》報道，中國監管層正鼓勵銀行通過「定向」貨
幣政策工具，向小微企業提供更多貸款，以緩解金融壓力，控制企業債務違約。
報道引述市場分析人士表示，定向降準等貨幣政策措施，最快在一周內由中國央行正式公布
，並在第三季度生效。（ｂｉ）
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