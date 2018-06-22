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即市新聞

22/06/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》被迫打貿易戰中國要有危機感

　　《神州縱橫》在中美經貿協商取得初步成果之際，美國突然宣布對華入口關稅清單。中國隨
即宣布等量報復清單，並指近期的協商結果包括增購美國產品承落作廢。此次戰端一啟規模不少
後果嚴重，對此不能掉以輕心。
　
＊中美經貿戰或不斷升級擴容＊
　
　　美國清單分兩部分，首批８００多項產品入口約值３４０億美元，乃之前公布的５００億清
單在公眾諮詢後選出者，將於７月６日起收新增關稅２５％。次批２００多項約值１６０億者乃
新增產品，要先經公眾諮詢後再調整出最終清單及確定徵收日期。兩批清單共１１００多項產品
約值５００億。中國瞬即公布兩批合共５００億清單，首批３４０億為漁農產品及汽車等，同樣
於７月６日執行。次批為化工、能源及醫療用產品，將看美方次批清單的動向而定執行日期。這
乃以牙還牙做法，但中美鬥爭遠非就此而已。一是特朗普揚言若中國報復將再出措施，現中國已
報復，就看特朗普有無進一步行動：若有中國必定再報復，如此將形成惡性循環。二是特朗普除
關稅外還有其他打壓中國措施，包括在６月３０日前出台限制中企在美投資政策，和限制中國人
員（包括留學生）赴美留美等。對投資限制中國也將有報復行動。由上述可見中美經貿對抗有可
能不斷升級且涉及範圍日廣，最終不能排險會失控而令兩國關係破裂。過去常聽到中美「鬥而不
破」的說法，今後卻未必如此。
　
＊中國須做好應戰準備＊
　
　　經貿戰必帶來經濟影響。以５００億美元清單為例，這佔中國對美出口約十分一，按三成增
值計影響ＧＤＰ百餘億，相比中國龐大的經濟規模算不了甚麼，但預防影響集中於某些產業、企
業及職工群體。對首當其衝的機構及個人，當局有必要提供支持以助渡難關。除了臨時性資助外
，還應協助企業轉產或轉變出口市場和員工轉工轉業。對受中方對美報復影響的入口商及用戶，
同樣要提供必要援助，包括安排替代入口來源或代用商品等，以免影響國內生產與消費。企業及
個人也要及早為謀做好應變準備。
　　總之，中國官商及社會各界必須有危機感，要及早、全面和具體地規劃應對部署，更要消除
貿易戰打不起來等心存僥倖的態度，作好最壞打算。從宏觀角度看，中國必須相應地改變調控策
略，防止人民幣升值、盲目增加入口和集中財政力量推投資增長。許多評論認為中國在貿易戰時
可以強化內需來對沖外需下降，但目前值得關注者是中國正受內需不足問題困擾，遇上貿易戰可
謂禍不單行。《資深評論員　凌昆》

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