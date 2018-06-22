【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１２點子，報６﹒４９２９

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４８０４，創逾５個月新低，

較上個交易日跌９８點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１２點子，報６﹒４９２９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒４９１７。（ｌｃ）

