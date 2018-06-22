【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４７點子，報６﹒４９６４

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４９６４，

較上個交易日４時３０分收盤價跌４７點子。全日在６﹒５０７８至６﹒４９２３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４２點子，報６﹒５０４３。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４８０４，較上個交易日跌９８點子，創逾５個月新低。

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