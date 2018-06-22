《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的４００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒５５％；３００億元１４天期逆回購中標利率持平２﹒７％。公開市
場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。本周包括ＭＬＦ在內的全口徑淨投
放３４００億元。（ｌｃ）
22/06/2018 10:17
【人行放水】７百億逆回購利率持平，本周全口徑淨投放３４００億
《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公布，今日進行的４００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平２﹒５５％；３００億元１４天期逆回購中標利率持平２﹒７％。公開市
場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。本周包括ＭＬＦ在內的全口徑淨投
放３４００億元。（ｌｃ）
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