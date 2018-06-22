《經濟通通訊社２２日專訊》全國股轉系統公布，將協調完善外商投資新三板相關制度，合
格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）、人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）以及符合國務院相
關部門規定的境外戰略投資者，均可參與投資新三板掛牌公司，穩步推進新三板市場對外開放，
提升市場服務實體經濟能力。（ｅｙ）
22/06/2018 17:48
【擴大開放】ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ可參與投資新三板掛牌公司
《經濟通通訊社２２日專訊》全國股轉系統公布，將協調完善外商投資新三板相關制度，合
格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）、人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）以及符合國務院相
關部門規定的境外戰略投資者，均可參與投資新三板掛牌公司，穩步推進新三板市場對外開放，
提升市場服務實體經濟能力。（ｅｙ）
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