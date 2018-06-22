【擁抱新經濟】內媒：未有獨角獸基金獲備案函，距成立差一步之遙

《經濟通通訊社２２日專訊》據騰訊網媒《一線》引述消息指，六家公募的戰略配售基金目

前均未拿到備案函，距離基金成立還差最後一步。報道引述知情人士表示，當小米宣布暫緩發行

ＣＤＲ之後，監管對這六家公募發出口頭指示，指基金備案函「不著急，慢慢來」。

報道根據以往基金成立流程推測，六隻獨角獸基金最快要下周拿到備案函。（ｅｙ）

