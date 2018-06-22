《經濟通通訊社２２日專訊》前外管局國際收支司司長管濤表示，外匯市場不必對中美貿易
爭端反應過度，也不必由此過於看空人民幣。中長期來看，人民幣沒有大幅貶值的概率，也沒有
大幅貶值的空間。（ｂｉ）
22/06/2018 16:18
【貿易開戰】管濤：不必對貿戰爭端反應過度，人幣無大幅貶值空間
《經濟通通訊社２２日專訊》前外管局國際收支司司長管濤表示，外匯市場不必對中美貿易
爭端反應過度，也不必由此過於看空人民幣。中長期來看，人民幣沒有大幅貶值的概率，也沒有
大幅貶值的空間。（ｂｉ）
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