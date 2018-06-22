【ＦＯＣＵＳ】內地股匯樓市共震，美資大行「提示」應對侵侵之道

【ＦＯＣＵＳ】中美就關稅「出口術」鬥狠之際，歐盟率先扣響對侵侵的復仇扳機；針對價

值２８億歐元美國商品徵稅自周五午夜（本港時間２２日６時）起生效，歐洲三大股市應聲齊挫

１％，道指錄八連跌，恆指今日上午一度跌穿牛熊線低見２９０８９點，內地股、匯、樓市的共

振頻率亦愈見顯著。

最新消息指，多位中國經貿官員正秘密接洽美國同行，尋求避免全面貿易戰，但面對華府鷹

派環伺和７月６日限期逼近，中美再啟高層及有效談判機會渺茫。不過，一眾美資大行紛紛發表

報告為中國「出謀劃策」，或值得當局和市場參考。



＊美徵稅首選對華低依賴度產品＊



針對美國對鋼鋁徵稅，歐盟的報復清單包括重型機車、威士忌、牛仔褲、果汁等。而高盛

關於美國對華徵稅清單的分析顯示，侵侵在選擇中國貨「開刀」時其實甚有章法，即是主打對中

國依賴度較低的、可低成本替代的。

例如，首輪徵稅目標的價值３４０億美元中國商品中，最大兩項為５８億美元的其他機械

（Ｏｔｈｅｒ ｍａｃｈｉｎｅｒｙ）和４４億美元的精密儀器（Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ），中國所佔美國總進口份額分別為３２％和２９％，可謂依賴性較低。

第二輪徵稅目標１６０億美元中國商品中，最大一項的其他電子設備（Ｏｔｈｅｒ

ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）高達５２億美元，美國自中國進口的比例亦僅佔

３３％，但自其他低勞工成本國家的進口比例則達２５％。

相反，美國極度依賴中國的玩具（８５％）、手機（８０％）、服裝（６６％）等商品，均

未包括在５００億美元徵稅清單內。



＊大摩籲擴大赤字及允人幣微貶＊



除了高盛「提示」中國侵侵的制華之道，摩根士丹利亦提出兩大微調措施供中國「參考」，

包括：一，放緩去槓桿步伐，推行降準、公開市場注入流動性、更高的信貸額度、加快地方債發

行；二，擴大赤字加大財政支持。

大摩並預期，當局將容忍人民幣兌美元適度走貶，但就不宜過度貶值。不過，中間價連挫３

日累計一個月跌幅逾千點，人民幣一年期無本金交割遠期短短一日亦走低４００點指向

６﹒６２，或反映市場信心正加速轉弱。

面對股市、匯市共震以及未來一年內房平均違約風險高居各行業之首，官媒今日發文呼籲「

保持戰略定力，堅定不移推進結構性改革」能否真正實現，可謂不確定性太多。

（經濟通通訊社 俞瑾）

