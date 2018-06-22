《精心傑作－溫傑》恒指跌破支持位，松齡護老（１９８９）拓業務

《精心傑作》過去一星期恆指可算是驚濤駭浪，恆指周二（１９日）一度大挫９７７點，低

見２９３３２點。周三（２０日）反彈後，周四（２１日）再次尋底，曾進一步跌至２９２８５

點，逼近２５０天平均線的２９２８２點，表現令人失望。由於恆指已失守４月４日低位的

２９５１８點的重要支持位，下一關重要支持將為２月９日的低位２９１２９點。

誠然短期市場氣氛受挫，恆指走勢亦轉差，港股難望大升，投資者入市宜控制注碼，並留意

具實質利好支持的股份。而氣氛轉差下，分段入市往往是較佳策略。今個星期介紹松齡護老集團

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＊松齡護老四大方向擴展藍圖＊



集團主要從事提供安老院舍服務，旗下參與政府「改善買位計劃」的所有八間安老院舍均已

被列為甲一級（即相關計劃下的最高等級）。集團於６月中旬公布截至今年３月底的全年業績，

持續經營業務除稅後溢利增加３２％至１６４０萬港元。

展望未來，除上述的核心業務外，集團亦在開發及向市場引入新概念方面取得顯著進展，包

括１﹒香港高端市場；２﹒專於認知障礙護理的新安老院；３﹒中國內地；及４﹒綜合銀齡養生

社區。透過拓寬所提供的服務範疇，可望令客戶群進一步擴展。

以拓展香港高端市場為例，集團位於元朗形點一期的松齡雅苑已於近期開業。此新護理安老

院樓面面積為達３００００平方呎，裝修費用達４０００萬港元，定位為一間高級護理安老院，

設計容納６８個安老宿位。除了較甲一級標準更高的住宿標準及更高的勞工比率外，松齡雅苑亦

將提供更多個人化服務及迎合生活方式的設施，包括迷你影院、髮型屋、圖書館、室內花園及禪

堂。

除松齡雅苑外，集團進軍高檔細分市場的第二擊將為松齡雅軒，其定位為專業的認知障礙護

理安老院。松齡雅軒位於九龍南昌街名都廣場，與石硤尾港鐵站僅幾步之遙，地點便利。項目計

劃設有約１２０間獨立房間，預計將提供與松齡雅苑相同的服務及與其類似的住宿標準，估計將

於明年上半年投入營運。

此外，集團與雅達香港訂立合資公司，從而在中國內地發展以「松齡雅達」為品牌的安老業

務。而松齡雅達亦受浙江雅達置業有限公司委託營運及管理位於中國浙江省烏鎮的日間中心，即

松齡雅達（烏鎮）日間中心。

至於集團擴展藍圖的第四個組成部分是於香港合營參與一項名為蔚盈軒的綜合銀齡養生社區

計劃，當中集長者服務式住宅、安老院、醫療、護理、康復、餐飲、家管以及休閒、康樂及社區

服務於一身，旨在滿足長者的不同需要。

由此可見，集團業務將持續擴展，建議於０﹒７４元買入，目標０﹒８５元，止蝕為買入價

一成。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

