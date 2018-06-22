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22/06/2018 10:26

【本港經濟】恒生：調高今年全年經濟增長預測至３﹒７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恆生銀行（０００１１）發表經濟月報指，香港私人消費增長
強勁，帶動今年第一季香港經濟以２０１１年以來最快速度擴張。最新的經濟指標促使恆生將今
年全年經濟增長預測由之前的３﹒３％調高至３﹒７％。不過，外圍環境風險需要密切關注。
　　儘管如此，該行對未來經濟的不明朗因素仍需保持警惕，當中包括國際貿易政策可能改變、
地緣政治風險上升、歐元區周邊國家以及╱或新興市場經濟體再現不穩等。雖然這些風險迄今尚
未成真，但未來卻可能透過貿易、金融市場、旅遊等渠道減慢香港經濟。
　　恆生認為，香港銀行或於今年下半年提高最優惠貸款利率，但其影響應屬輕微。目前香港大
部分貸款與香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）掛勾，而非最優惠貸款利率。此外，聯儲局循序漸
進收緊貨幣政策相信不會令利率出現大幅波動。

＊第二季香港經濟仍可保持高速增長＊

　　今年第一季香港經濟增長速度為２０１１年以來最快，繼去年第四季度３﹒４％及去年全年
３﹒８％的增長後，首季本地生產總值（ＧＤＰ）按年上升４﹒７％。以名義值計算，首季增長
達９﹒１％，亦是７年以來最高。
　　另一方面，儘管淨出口較前一季略為好轉，但仍拖慢第一季本地生產總值增長。近期數據顯
示，第二季香港經濟仍可保持高速增長。零售銷售量及貨物出口增長雖然略低於第一季的平均增
速，但在４月份仍分別上升１１﹒１％及８﹒１％。就業市場方面，４月份失業率下降至
２﹒８％，是自１９９８年１月以來的最低水平。（ｃｙ）

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