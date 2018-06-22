大家樂（３４１）年度盈利４﹒６億跌９﹒１％，連特別息共９８仙

《經濟通通訊社２２日專訊》大家樂（００３４１）公布截至３月底止全年業績，純利

４﹒５８億元，按年減少９﹒０８％，每股基本盈利０﹒７９元，派末期息６３仙，及特別息

３５仙慶祝集團成立五十周年，合共９８仙。

期內收入８４﹒２７億元增加６﹒７４％；毛利１０﹒４２億元減少１﹒３９％。（ａｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

