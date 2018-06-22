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即市新聞

22/06/2018 13:10

【新股上市】市傳信義能源上市集資３億美元，信義光能維持大股東

　　《經濟通通訊社２２日專訊》信義光能（００９６８）日前公布已就分拆旗下信義能源於聯
交所上市提交申請表格，最新市場消息指出，信義能源計劃集資約３億美元（約２３﹒５億港元
），法巴為獨家上市保薦人。
　　信義能源主要在中國開展太陽能發電場經營業務。
　　分拆完成後，信義能源將繼續為信義能源控股股東，持擴大股本７５％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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