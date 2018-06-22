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22/06/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４﹒４億，買舜宇招行沽騰訊港交所太保

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股周四內地股市拖累下，再次下挫４００﹒１２點或跌
１﹒３５％，收報２９２９６﹒０５點，創四個半月低位，直逼「牛熊分界線」。
　　北水周四回落，全日錄淨流入４﹒３９億元人民幣，較周三（２０日）跌１０﹒７１億元人
民幣；其中北水流入最多的個股為舜宇（０２３８２）、招行（０３９６８）、中國生物製藥
（０１１７７）；沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、港交所（００３８８）、太保
（０２６０１）。
　　主板成交１０３４﹒７２億，較周三減少５﹒７９％；港股通成交額１２２﹒１５億，佔大
市成交１１﹒８１％。
　
＊多間券商料純利增長或會放緩，舜宇瀉９％北水吸３億＊

　　舜宇光學於周三作反向路演後，多間券商包括富瑞、匯豐、大和及野村等均在周四發報告，
指舜宇上半年將受手機鏡頭模組的毛利率下跌、中美貿易戰等內外因素影響，或會令公司短期利
潤放緩甚至下降。舜宇周四全日急瀉近９％收報１４３元，失五十天線，為表現最差藍籌，北水
趁機買入２﹒９８億。
　　招行再獲北水流入２﹒４４億，兩日計淨流入３﹒５６億；中國生物製藥獲北水流入
１﹒３８億，兩日計淨流入３﹒１１億。
　
＊北水大手沽騰訊８﹒５億，三日計沽逾１８億＊

　　沽盤方面，騰訊周三再遭北水沽售８﹒５１億，為全日最多北水沽售的個股，三日合計淨沽
盤達１８﹒４６億，騰訊全日跌０﹒８５％收３９６﹒８元。
　　港交所周四跌１﹒６９％，北水沽２﹒８３億；太保遭北水沽１﹒０４億。

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