《日入而息》一個月、三個月拆息升破２厘，港股曾失守２５０天線

《今天重點》﹡佛系港交所ｖｓ虎媽中證監：中港態度大不同；小米雙重上市藏心計，重心

回歸港股估值更理性

﹡一個月及兩周港元拆息升破兩厘



《即日市況》﹡港股先跌後升４２點收２９３３８，曾失守２５０天線



《深滬股市》﹡憧憬降準滬指收升０﹒５％全周挫４％，創板升近２％



《美元匯價》﹡美匯指數整固短線９４﹒５至９５﹒５上落；歐元最新報１﹒１６３４╱

４０，日圓最新報１１０﹒１０╱１４



《公司業績》﹡大家樂（００３４１）年度盈利４﹒６億，跌９﹒１％，連特別息共９８仙

﹡筆克遠東（００７５２）中期盈利１﹒２８億元，升３﹒４％，中期息維持

４﹒５仙

﹡華邦金融（０３６３８）全年度多賺７１％至９２１萬元，不派息

﹡東方表行（００３９８）全年純利１﹒３９億元，增７倍，連特息共２３仙

﹡美捷匯（０１３８９）去年度業績扭虧賺６６４萬元，不派末期息

﹡香港通訊國際（００２４８）去年扭虧賺５５６萬元，末期息０﹒２仙

﹡東方報業（０００１８）去年純利跌３﹒５％至１﹒６億元，末期息４仙



《公司資訊》﹡西鐵線元朗站與錦上路站之間其中兩座橋躉被揭現沉降；西鐵元朗站有橋躉

被揭現沉降，新地（０００１６）稱願支付加固費用

﹡力寶華潤（００１５６）斥１﹒５５億購騰訊（００７００）股票掛勾票據

﹡梁志天設計（０２２６２）今招股，入場費約３１８２元；國內擴充，小米

上市不影響招股反應

﹡中國水務（００８５５）污水處理附屬引資１﹒３８億元人民幣，或尋求獨

立上市

﹡中國環保能源（００９８６）減持美國天然氣開採業務，套現逾億元

﹡光大永年（０３６９９）在英國投資要求高，暫未有併構目標

﹡匯控（００００５）昨回購３８３萬股，涉２７４２萬英鎊

﹡保利協鑫（０３８００）回購１０００萬股，涉資７３７萬元

﹡保德國際（００３７２）斥２０００萬美元認購私募股權基金

﹡華融金控（００９９３）華信香港欠付優先股息，已行使違約期權

﹡電盈（００００８）推世界盃一日通行證

﹡鼎豐集團（０６８７８）折讓逾一成配股，淨籌３﹒２億元

﹡環球戰略（０８００７）折讓逾１６％配股，淨籌４１３０萬元

﹡聯合醫務（００７２２）售上環寫字樓物業，料賺８８０萬

﹡鐵貨（０１０２９）廠房成功按設計產能的１０５％營運

﹡鴻興印刷（００４５０）擬與德林（０１１２６）組越南印刷包裝合營公司

﹡大家樂（００３４１）營運溢利有改善，相信科技化能消弭人工成本

﹡中國服飾（０１１４６）主席路嘉星今起辭任，由行政總裁張永力替代

﹡新創建（００６５９）收購愛爾蘭ＳＡＬＩ拓機隊規模，令機隊總值達９１

億美元

﹡環能國際（０１１０２）料首五月建築材料貿易收益逾１﹒５億元人民幣

﹡會德豐（０００２０）Ｍａｌｉｂｕ銷售破集團紀錄，套現１４２億元



《國企紅籌》﹡華僑城（０３３６６）此前收購在線旅遊代理已遞交主板上市申請

﹡華晨中國（０１１１４）未受貿易戰影響，有信心今年銷售超標

﹡中遠海運港口（０１１９９）獲董事及管理層斥近９８０萬增持

﹡中銀香港（０２３８８）私人銀行冀增聘多達五成人手

﹡中聯通（００７６２）宣布自７月起取消流量漫遊費

﹡中移動（００９４１）７月起取消流量漫遊費

﹡中石化油服（０１０３３）向子公司增資７６億元人民幣

﹡中廣核電（０１８１６）Ａ股新股最多佔總股本一成，料籌１５０億元



《神州民企》﹡中國油氣（０７０２）擬股份合併及更改每手買賣單位；市價配股，淨籌

１﹒４３億

﹡金石（０１３８０）斥１６５０萬購忠誠優惠券系統業務；中國金石擬股份

二合一

﹡麥盛資本（０１１９４）折讓近２７％一供六，擬籌１１億

﹡綠葉製藥（０２１８６）獲瑞銀３億美元定期貸款

﹡中國燃氣（００３８４）年度純利升４７％至６１億元，末期息２７仙

﹡創益太陽能（０２４６８）控告前主席及副主席違反職責

﹡綠葉製藥（０２１８６）計劃每年全球上市至少一款新藥



《中國要聞》﹡北京副中心詳規草案徵意見：常住人口規模１３０萬人

﹡習近平稱中國將繼續大幅度放寬市場准入

﹡中國日報表示人行最快一周內定向降準，第三季生效

﹡中證報表示「存款荒」波及大行，降準置換ＭＬＦ將延續

﹡三大電信運營商均宣布取消流量漫遊費

﹡上海建工、中鐵二十局將承擔雄安新區首個市政項目

﹡今年中央財政水利發展資金６６１億元已全部下達

﹡海南表示鼓勵農產品加工企業兼併重組，培養龍頭企業；海南推旅遊國際化

計劃，打造外國遊客集聚區可用ｆｂ

﹡財政部表示首５月國企利潤１﹒２９萬億，同比增２１％；７月起ＣＥＰＡ

下４項貨物零關稅

﹡商務部表示美國企業對插座蓋板提起侵權調查申請；商務部對美韓等地進口

苯乙烯徵反傾銷稅

﹡商務部報告指去年網絡電視購物銷售額按年增３７％；去年內地藥品批發企

業銷售增長放緩

﹡網易考拉海購網站起訴中消協等四被告侵犯名譽權

﹡中證監施高壓監管評級機構，啟動評級機構淘汰機制

﹡安邦修改股本結構，中國保險保障基金持股逾９８％

﹡上海華信２５億元債券已違約，另有２０億將再違約

﹡樂視網表示騰訊和樂融致新的合作尚處於發展期；樂視網董事長表示超級電

視新產品將於下半年面世

﹡７００億逆回購利率持平，本周全口徑淨投放３４００億

﹡中證監表示懲處上峰水泥、山西三維隱瞞環保信息披露；去年存在違法失信

記錄機構１０７２家；中證監閻慶民稱既要接受輿論監督，也要正確引導輿

論

﹡外匯局表示５月外匯市場總成交１６﹒２１萬億元人民幣

﹡中國電建累計新增借款合計近４７９億元人民幣

﹡視覺中國向騰訊廣告平台開放素材庫，拓內容分發渠道

﹡海南將引進東南亞勞務人員，擴大離境退稅商業網點

﹡吉翔股份子公司轉讓電視劇「老中醫」，料涉資近５億

﹡報道指內地券商否認收到不允許股權質押強平通知

﹡藥監局表示簡化境外新藥審批程序，可提早１至２年上市

﹡ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ可參與投資新三板掛牌公司



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０８９９﹒２８點



《其他消息》﹡林鄭月娥在巴黎與法國總理會面：法國支持「一帶一路」建設

﹡金發局建議推行數碼身分認證及認識客戶平台

﹡梁國雄入稟高院就一地兩檢條例申請司法覆核

﹡郭卓堅再申請覆核條例，現有４人就此提司法覆核

﹡廣深港高鐵一地兩檢條例正式刊憲成為香港法例

﹡譚惠珠對司法覆核申請不感意外，譚耀宗不認為需釋法

﹡郭家麒指政府未就拆卸郵政總局諮詢公眾，斥政府隱瞞

﹡麥美娟任譴責許智峯調查委員會主席，謝偉俊任副主席

﹡鄺俊宇就港鐵元朗站橋躉出現沉降向立法會提緊急質詢

﹡內會否決不信任梁君彥動議，泛民指會在大會再提出

﹡金管局表示首季儲值支付工具總交易額微升１％至３９０億元；首季信用卡

交易總額按季減少０﹒１％

﹡恆生表示調高今年全年經濟增長預測至３﹒７％

﹡深股通額度全日用３﹒３３億；滬股通額度全日流出１﹒０５億

﹡中原ＣＣＬ按周升近１％至１８４﹒４３點，再創新高

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