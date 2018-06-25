《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５８０．８９ 升 １１９．１９點╱０．４９％
標普５００ ２７５４．８８ 升 ５．１２點╱０．１９％
納斯達克 ７６９２．８２ 跌 ２０．１３點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７６８２．２７ 升 １２５．８３點╱１．６７％
法蘭克福ＤＡＸ １２５７９．７２ 升 ６７．８１點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８３７．３８ 升 ７１．３７點╱１．３４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．９４，歐元兌美元１．１６６３
25/06/2018 08:02
《日出而作》小米今起招股，人行降存準金率，江西行公開認購不足
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５８０．８９ 升 １１９．１９點╱０．４９％
標普５００ ２７５４．８８ 升 ５．１２點╱０．１９％
納斯達克 ７６９２．８２ 跌 ２０．１３點╱０．２６％
倫敦富時１００ ７６８２．２７ 升 １２５．８３點╱１．６７％
法蘭克福ＤＡＸ １２５７９．７２ 升 ６７．８１點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８３７．３８ 升 ７１．３７點╱１．３４％
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