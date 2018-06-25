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即市新聞

25/06/2018 08:15

《油金掠影》油組增產幅度少過市場預期，美國期油急漲近５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》石油出口國組織（ＯＰＥＣ）上周六（２３日）記者會表示與
俄羅斯為首的非油組國達成增產協議，不過增產數額較市場預期少，消息於上周五（２２日）已
傳出，故令油價大升。布蘭特８月期油漲２﹒５０美元，或３﹒４％，報７５﹒５５美元。美國
８月期油大漲３﹒０４美元，或４﹒６％，收報６８﹒５８美元。
　　上星期布蘭特期油上漲２﹒７％，美國期油攀升５﹒５％。
　　ＯＰＥＣ會後聯合聲明並沒有提供確切數字，只表示７月開始會「具體」增加供應，據說是
因為伊朗雖然接受增產，但不同意沙地填補其他成員產量缺口的做法。沙地阿拉伯石油部長法利
赫（Ｋｈａｌｉｄ　ａｌ－Ｆａｌｉｈ）在會後表示，油組與非油組國未來數月將每天增產
１００萬桶左右，相當於全球石油供應的１％。俄羅斯能源部長諾瓦克
（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ　Ｎｏｖａｋ）表示支持沙地的建議，俄羅斯計劃從７月起每天增產２０
萬桶。
　　伊拉克稱，實際增產幅度在每日７７萬桶左右。

＊美元下滑，金價回升＊

　　金價周五從六個月低位回升，因美元下滑，現貨金漲０﹒２％，報１２６８﹒７６美元。美
國８月期金收高０﹒２０美元，或０﹒０２％，報１２７０﹒７０美元。
　　鉑金上揚１％，報８７０﹒２４美元。鈀金升０﹒３％，報９５３﹒５０美元。銀價上漲０
﹒８％，報１６﹒４４美元。（ｆｆ）

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