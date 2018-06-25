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即市新聞

25/06/2018 08:46

《牛熊志選－陳其志》沽壓有待消化，留意騰訊牛６０３５３

　　《牛熊志選》在中美貿易戰的陰霾下，港股過去一周沽壓沉重，恆指裂口跌穿３００００點
後出現拋售，上周五（２２日）一度低見２９０８９點，技術上，恆指現正沿著保歷加通道底反
覆下挫，短期走勢持續向淡，中線或已脫離近月的區間形態向下突破，而２５０天平均線位於
２９３００點水平，該區域附近或有一定承接，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流方面
，截至上周四（２１日）的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約４億港元資金淨流入，規模之
大較為少見，相反熊證則錄得約２﹒１億元資金淨流出。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證
街貨主要分布在收回價２８４００點至２９３００點之間，過夜街貨相當於約５９７０張期指合
約；而恆指熊證的街貨則分散於收回價３０７００點至３２２００點之間，相當於約５０６０張
期指合約，隨著較貼價的熊證陸續上市，估計資金將會加快換馬至近價熊證。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升。恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１５﹒９％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒２
個波幅點至１８﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升
０﹒５個波幅點至１３﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅維持１８﹒９％；騰訊
（００７００）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２３﹒８％；中移動（００９４１）的引伸波
幅上升１﹒１個波幅點至１６﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒２個波幅點至
１８﹒４％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至１８﹒３％；建行
（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至１８﹒６％；工行（０１３９８）的引伸波幅
上升１﹒７個波幅點至１８﹒４％；中石油（００８５７）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至
２６﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２７﹒３％；Ａ中
（０２８２３）的引伸波幅微升０﹒１個波幅點至１９﹒４％。
　　　個股方面，騰訊股價回落吸引資金趁低吸納，過去５個交易日其認購證合共錄得約
７５００萬元淨流入，而騰訊牛證也只錄得約２５００萬元淨流入。技術上，騰訊股價已跌穿了
短期上升軌，料靠近保歷加通道底約３９０元有較大支持。如看好騰訊，可留意牛證
６０３５３，收回價３８３元，今年８月初到期，實際槓桿約１８倍，也可留意認購證
１８６８０，行使價４２０﹒２元，今年９月尾到期，實際槓桿約１０倍。
　　至於港交所，相關認購證過去一周也錄得約１８００萬元資金淨流入，股價跌穿２５０元之
後走勢向下，量度跌幅或下試２３０至２３５元附近，現時已跌至年初的升浪起步點２４０元，
承接力料逐漸增強。如看好港交所，可留意認購證１３０８５，行使價２４８﹒２元，今年１０
月尾到期，實際槓桿約１０倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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