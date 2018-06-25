《一周攻略－周進略》中美貿易戰港股受壓，上落市未完等待突破

《一周攻略》港股一直以來，本欄分析都是先天下之憂而憂，如今確信果然。事不離實，過

去幾周，貿易戰危機升級，美股雖有連跌之勢，但論氣氛不及港股般嚴峻。



＊貿易戰爭議反覆，成交急升後回順＊



可不是嗎？整體港股走勢，由踏入２０１８年起，於１月高見３３４８４，而２月低見

２９１２９，隨後便是反覆震盪徘徊，區間逐漸收窄。３月份３００００至３２０００，當時日

中波幅尚有５００餘點，但即市波幅收窄之餘，成交以至市場深度亦告收窄，形成短線操作者興

趣不大。愈沒有趨勢，愈沒有捧場客，仍然在市場上較量者，多數把焦點由藍籌大股，轉移至中

型主題板塊，以至個別細價新股。如此一來，在沒有明確趨勢的形態下，外圍市場的影響，尤其

明顯，對資產價格的影響，猶如隨機震盪，但說實在，港股還不太差，氣氛雖欠奉，多次上試

３１５００之後，無功而還，仍是回到３１０００之下。

如今看來，當美國在貿易爭議上反覆動作之後，全球貿易戰擔憂，在全球股市的影響再度浮

現，持續演變下，港股不難跌穿３００００點，留意２月低位２９１２９為上。而關鍵是，上周

即市波動，亦一度跌穿，只是收盤企穩而已。的確，全球股市正面對拋售，港股豈有例外，上周

初恆指單日收盤大跌８００多點，國指更跌逾３％，主板成交金額逾１５００億元，較前周五

（１５日）大增三成半。



＊樂觀看，震出方向；悲觀看，上落依舊＊



當然，硬幣有兩面，樂觀的角度看，是大量市場參與者透過交易，表達了想法，後市的走勢

起碼較明朗化。當然，無論如何，在內地股市和歐美股市夾擊下，港股未來數天，壓力猶在。可

是上述趨勢無繼續，略見幾百點反彈，把原來看似明朗化的趨勢壓下了，成交陸續在之後減少。

若一切順著同一方向，倒也好辦，反倒如今要在較低波幅區間徘徊，恐怕又是上落市。

不跌不跌還須跌，始終如今貿易戰非同小可，連美聯儲主鮑威爾亦表示擔心貿易戰，對於美

國經濟增長有潛在負面影響。誠然，政府大員大有辯解，但他的說法遠比其他政府官員，例如羅

斯之流所派定心，更為有說服力。畢竟，常識都知道，貿易是對雙方有利的行為，減少貿易則對

雙方而不只單方有壞影響。貿易保護主義的唯一理由，就是把財富由某一部分人轉移至另一部分

人，但對經濟，無論本地或國際，整體影響一定是負面。在各國遲早報復之下，全球經濟復甦進

展某程度上會受損。



＊考驗２９１２９，失守２５０天線＊



無論如何，至上周五（２２日）為上，貿易戰困擾未已，港股一度跌逾２００點，低見

２９０８９，上述的支持位２９１２９受到考驗之餘，亦失守２５０天移動平均線。展望在６月

份最後一個星期，港股仍是成交收窄，但下跌的方向有可能明朗化，投資者正密切注視，會可在

外圍拖累下而進一步下試更低位置，例如重要參考如２８５８９，即２０１５年第二季的高位，

這個位置在去年才可收復，參考意義重大。

假若一切按目前移動途徑，大格局不變，惟２９１２９即市支持料受考驗，甚至失守。繼續

建議降低槓桿和持倉。即使本周有焦點新股如小米（０１８１０），亦未見大分別。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

