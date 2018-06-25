《選股情報－石鏡泉》阿爺維穩

《選股情報》阿爺維穩，又降準，又債轉股，利市企穩，目標如６月２１日所列。



２１日題：「支持：阻力」

文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。

短期阻力：３０１，３０５，３０８。

短期支持：２９１，２８８，２７２。」《香港經濟日報研究部主管

石鏡泉》

