《選股情報》阿爺維穩，又降準，又債轉股，利市企穩，目標如６月２１日所列。
２１日題：「支持：阻力」
文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。」《香港經濟日報研究部主管
石鏡泉》
25/06/2018 09:16
《選股情報－石鏡泉》阿爺維穩
《選股情報》阿爺維穩，又降準，又債轉股，利市企穩，目標如６月２１日所列。
２１日題：「支持：阻力」
文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。」《香港經濟日報研究部主管
石鏡泉》
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