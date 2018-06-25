《經濟通通訊社２５日專訊》錢唐控股（０１４６６）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度將錄得虧損，與去年度的公司虧損約２３９０萬元相比有逾４００％的大幅增加。
虧損大幅增加乃主要由於：出售透過損益按公平值計量之金融資產的已變現虧損；於聯營公司投
資之減值虧損；及授予聯營公司之貸款之減值虧損。
集團預期全年業績將於本周五（２９日）刊發。（ｋｚ）
25/06/2018 09:10
【企業盈警】錢唐（１４６６）料年度虧損增逾４倍，金融資產虧損
《經濟通通訊社２５日專訊》錢唐控股（０１４６６）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度將錄得虧損，與去年度的公司虧損約２３９０萬元相比有逾４００％的大幅增加。
虧損大幅增加乃主要由於：出售透過損益按公平值計量之金融資產的已變現虧損；於聯營公司投
資之減值虧損；及授予聯營公司之貸款之減值虧損。
集團預期全年業績將於本周五（２９日）刊發。（ｋｚ）
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