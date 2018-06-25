《經濟通通訊社２５日專訊》智城控股（０８１３０）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度持續錄得大額虧損。有關虧損主要來自為維持現有業務及尋求商機而持續產生的大
額行政開支。
集團預期全年業績將於本周四（２８日）刊發。（ｋｚ）
25/06/2018 09:26
【企業盈警】智城（０８１３０）料年度續大額虧損，行政開支增加
《經濟通通訊社２５日專訊》智城控股（０８１３０）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止年度持續錄得大額虧損。有關虧損主要來自為維持現有業務及尋求商機而持續產生的大
額行政開支。
集團預期全年業績將於本周四（２８日）刊發。（ｋｚ）
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