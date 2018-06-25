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即市新聞

25/06/2018 09:05

《專家之言－葉尚志》港股創年內新低，弱勢加劇深化

　　《專家之言》港股上周五（２２日）大盤出現低位震動的行情，恆指曾一度跌穿
２９１２９、創出年內新低點２９０８９，但總算仍守於２９０００整數關以上。市場憧憬人行
有再推定向降準的機會，消息對於已深度下跌的中港股市來說，帶來了一些的維穩作用。走勢上
，恆指未能擺脫向下尋底的發展傾向，在上周二（１９日）下跌裂缺口３００１２至
３０２５９，是目前的反彈阻力區。操作上，建議要維持風控管理，而在大盤持續尋底的行情裡
，中小型股的波動性風險將有明顯放大的可能，宜多加注視。
　
＊中小型股風險或將明顯放大＊
　
　　恆指上周五出現低位震動的走勢，在盤中曾一度下跌２０７點低見２９０８９，跌穿了
２５０日線２９２９６，並且創出了今年新低，但是跌勢未有即時進一步加劇，市場憧憬人行有
再推定向降準的機會，加上中資股已出現了技術性超跌的狀態，估計是市場沽盤未有進一步發難
的原因。恆指收盤報２９３３９點，上升４３點或０﹒１４％。國指收盤報１１３４０點，下跌
２５點或０﹒２１％。另外，港股主板成交金額縮降至９９０億多元，又再下降至１０００億元
以下，而沽空金額有１００﹒５億元，沽空比例１０﹒１５％。至於升跌股數比例是
８３７：８０４，日內漲幅超過１０％的股票有２５隻，而日內跌幅超過１０％的股票有８隻。
　
＊今年首次連續四日收三萬關＊
　
　　走勢上，恆指創出了年內新低２９０８９，並且已連續四日收低於３００００關口，也是今
年來的首次，盤面弱勢仍在深化加劇，宜盡快回企至３００００以上來扭轉弱勢，否則後市仍有
向下尋底的傾向。事實上，過去的四個月，在不明朗因素持續困擾下，市場的多空博奕令到港股
形成了區間反覆打橫的格局，恆指被困在２９５００至３２０００範圍內。
　　目前，新興市場走資壓力未減、中美貿易磨擦升溫仍有待解決、半年結逼近以致中港市場資
金面趨緊，依然是持續困擾市場的消息因素，並且在其影響出現表露化的情況下，對港股的壓力
亦見逐步浮現。如果恆指確認跌穿橫行區的下限２９５００，港股的交易區間將會出現下移，而
前一級中期浪底２８１３５（去年１２月７日的盤中低點），將會是重要關鍵支持所在。
　
＊資管新規內銀陣痛無可避免＊
　
　　權重指數股方面，內銀股的弱勢依然是關注點。建行（００９３９）、工行
（０１３９８）、中行（０３９８８）在過去一周分別下跌了５﹒２６％、４﹒７４％和
４﹒８８％，顯示內銀股板塊是出現了整體下挫的。雖然人行再降準，有望紓緩資金面緊張的情
況，但是在資管新規的影響下，金融業處於清理狀態，情況將有利長遠健康發展，然而，短期陣
痛將無可避免。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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