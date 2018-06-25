《經濟通通訊社２５日專訊》皓天財經（０１２６０）發盈警，預期截至今年３月底止
２０１８財年度，溢利將較上一財年度減少約五成，主要由於香港大型首次公開發售數量及總融
資規模下降，從而導致集團營業收入減少；呆帳撥備增加；一站式金融服務戰略及盡快推出「皓
天雲」，公司引入多位金融科技人才和資產管理人才及相關費用的增加，導致成本上升。
公司預計將於本周四（２８日）公布年度業績。（ｔｔ）
25/06/2018 09:21
【企業盈警】皓天財經（０１２６０）料全年度溢利減少約五成
《經濟通通訊社２５日專訊》皓天財經（０１２６０）發盈警，預期截至今年３月底止
２０１８財年度，溢利將較上一財年度減少約五成，主要由於香港大型首次公開發售數量及總融
資規模下降，從而導致集團營業收入減少；呆帳撥備增加；一站式金融服務戰略及盡快推出「皓
天雲」，公司引入多位金融科技人才和資產管理人才及相關費用的增加，導致成本上升。
公司預計將於本周四（２８日）公布年度業績。（ｔｔ）
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