【企業盈警】皓天財經（０１２６０）料全年度溢利減少約五成

《經濟通通訊社２５日專訊》皓天財經（０１２６０）發盈警，預期截至今年３月底止

２０１８財年度，溢利將較上一財年度減少約五成，主要由於香港大型首次公開發售數量及總融

資規模下降，從而導致集團營業收入減少；呆帳撥備增加；一站式金融服務戰略及盡快推出「皓

天雲」，公司引入多位金融科技人才和資產管理人才及相關費用的增加，導致成本上升。

公司預計將於本周四（２８日）公布年度業績。（ｔｔ）

