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25/06/2018 08:55

【貿易開戰】美國計劃對中國投資及對華技術出口設新限制

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述美國政府消息人士報道，美國總統特朗普計劃禁止
中國公司投資美國科技公司，並對中國技術出口設置新的限制。
　　這兩項計劃將於本周內公布，以阻止中國政府推進「中國製造２０２５」戰略列出的項目。
目前美國財政部正在起草規定，將禁止中資股權在２５％或以上的公司收購白宮所稱的「工業重
要技術」公司。
　　同時，消息人士稱，美國國家安全委員會及商務部正在制定加強出口管制的計劃，希望阻止
這類技術出口到中國。（ｍｎ）

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