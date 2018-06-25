《經濟通通訊社２５日專訊》在空中巴士及寶馬就英國脫歐發出最強烈的警告，稱如果英國
在未能與歐盟就未來貿易關係達成協議的情況下脫歐，將考慮退出英國市場。英國衛生大臣侯俊
偉指責企業作出完全不恰當的威脅，試圖削弱首相文翠珊的權威。
他補充，目前正處於英國脫歐談判的關鍵時刻，認為文翠珊的地位愈是被動搖，英國就愈有
可能達成糟糕的脫歐協議，這對每個人來說絕對是場災難。
商界五大游說團體的領袖亦在周末向文翠珊發出警告，稱目前圍繞脫歐的不確定性或將導致
經濟付出數以十億計英鎊的代價。（ｍｎ）
25/06/2018 10:23
【脫歐之後】英國內閣大臣批企業就脫歐發出威脅，將削弱首相權威
《經濟通通訊社２５日專訊》在空中巴士及寶馬就英國脫歐發出最強烈的警告，稱如果英國
在未能與歐盟就未來貿易關係達成協議的情況下脫歐，將考慮退出英國市場。英國衛生大臣侯俊
偉指責企業作出完全不恰當的威脅，試圖削弱首相文翠珊的權威。
他補充，目前正處於英國脫歐談判的關鍵時刻，認為文翠珊的地位愈是被動搖，英國就愈有
可能達成糟糕的脫歐協議，這對每個人來說絕對是場災難。
商界五大游說團體的領袖亦在周末向文翠珊發出警告，稱目前圍繞脫歐的不確定性或將導致
經濟付出數以十億計英鎊的代價。（ｍｎ）
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