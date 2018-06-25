【朝鮮局勢】美國將向北韓提交有具體要求的無核化時間表

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國防部官員表示，在美國總統特朗普與北韓領導人金正恩

在新加坡舉行峰會後，美方即將向北韓提出一份有具體要求的時間表。

美國國防部長馬蒂斯本周出訪亞洲，該名官員雖然未有說明具體時間表的細節，但暗示將可

以反映平壤的承諾程度。

此前美國總統特朗普表示，與北韓簽署的和平協議已經取得成功，認為北韓將進行完全無核

化。

他稱，北韓暫停核武試驗及導彈試射，計劃歸還在１９５０至１９５３年朝鮮戰爭中陣亡的

美軍遺骸，而且地區緊張局勢已經全面緩和，從這些方面來看協議是成功的。（ｍｎ）

