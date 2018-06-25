【朝鮮局勢】據報南韓軍方考慮暫停實彈演習

《經濟通通訊社２５日專訊》《韓聯社》引述多名消息人士報道，南韓軍方可能會暫時停止

在西部邊境島嶼的實彈演習。

實彈演習原計劃在今年下半年舉行，而此前美國及南韓同意暫停８月份的聯合軍演。

（ｍｎ）

