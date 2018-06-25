《經濟通通訊社２５日專訊》《韓聯社》引述多名消息人士報道，南韓軍方可能會暫時停止
在西部邊境島嶼的實彈演習。
實彈演習原計劃在今年下半年舉行，而此前美國及南韓同意暫停８月份的聯合軍演。
（ｍｎ）
25/06/2018 15:01
【朝鮮局勢】據報南韓軍方考慮暫停實彈演習
《經濟通通訊社２５日專訊》《韓聯社》引述多名消息人士報道，南韓軍方可能會暫時停止
在西部邊境島嶼的實彈演習。
實彈演習原計劃在今年下半年舉行，而此前美國及南韓同意暫停８月份的聯合軍演。
（ｍｎ）
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