【貿易開戰】俄羅斯警告可能對美國產汽車加徵關稅

《經濟通通訊社２５日專訊》俄羅斯經濟部長Ｍａｘｉｍ Ｏｒｅｓｈｋｉｎ警告，對從美

國進口的汽車徵收更高關稅，以回應美國對俄羅斯出口的鋼鋁加徵新關稅。

俄羅斯估計美國加徵關稅對俄羅斯造成的經濟損失為５﹒４億美元，最終俄羅斯將提高哪些

美國商品關稅的決定預計在不久後公布。

根據俄羅斯經濟部的數據，美國是俄羅斯第６大貿易伙伴，去年貿易額為２３１億美元，從

美國進口的商品總額為１２５億美元。（ｍｎ）

