《台股攻略－馮偉明》電金回吐，台股大跌１１２點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌１１２﹒８２點，收１０７８６﹒４６點，成交金額為

新台幣１２３８﹒８９億元。

歐美股市回穩，亞股繼續走弱。台股今日早段跌破季線及半年線，雖然大立光、ＬＥＤ及被

動版塊逆市抗跌，但尾市金融股遇沽壓，跌幅擴大。台積電今日除息股價走低，跌新台幣１﹒５

元，收新台幣２１８元。除台積電外，南亞科與聯發科也同步走跌，半導體類股指數大跌

３﹒２５％。受台積電走跌拖累，加上市場對上周鴻海股東會未有明顯利多而失望，鴻海也失守

新台幣８２元。大立光則相對強勁，升新台幣７０元，收新台幣４４４０元。國巨等被動元件族

群也有不錯表現，國巨升新台幣７元，收新台幣９４９元；整體電子類股指數大跌１﹒８３％。

金融股方面，元大金、第一金、富邦金、國泰金、中信金及兆豐金等都在最後一檔遭壓低。

預期台股短期將呈區間震盪整理走勢，美國與中國大陸貿易戰的發展將持續牽動台股後市，

投資者須多加留意。此外，後續仍須持續關注油價及美元走勢對全球資金流動之影響。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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