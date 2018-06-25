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25/06/2018 17:32

《台股攻略－馮偉明》電金回吐，台股大跌１１２點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌１１２﹒８２點，收１０７８６﹒４６點，成交金額為
新台幣１２３８﹒８９億元。
　　歐美股市回穩，亞股繼續走弱。台股今日早段跌破季線及半年線，雖然大立光、ＬＥＤ及被
動版塊逆市抗跌，但尾市金融股遇沽壓，跌幅擴大。台積電今日除息股價走低，跌新台幣１﹒５
元，收新台幣２１８元。除台積電外，南亞科與聯發科也同步走跌，半導體類股指數大跌
３﹒２５％。受台積電走跌拖累，加上市場對上周鴻海股東會未有明顯利多而失望，鴻海也失守
新台幣８２元。大立光則相對強勁，升新台幣７０元，收新台幣４４４０元。國巨等被動元件族
群也有不錯表現，國巨升新台幣７元，收新台幣９４９元；整體電子類股指數大跌１﹒８３％。
金融股方面，元大金、第一金、富邦金、國泰金、中信金及兆豐金等都在最後一檔遭壓低。
　　預期台股短期將呈區間震盪整理走勢，美國與中國大陸貿易戰的發展將持續牽動台股後市，
投資者須多加留意。此外，後續仍須持續關注油價及美元走勢對全球資金流動之影響。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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