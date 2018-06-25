《經濟通通訊社２５日專訊》力寶華潤（００１５６）發盈警，預期相對於上年度錄得的溢
利３﹒８８億元（當中包括出售附屬公司的非經常性收益約３﹒３４億元），集團於截至三月底
止年度，將可能錄得不少於１億元的股東應佔虧損。
主要由於：所佔若干聯營公司及合營企業虧損，以及年度股票市場動盪，而產生按公平值列
入損益表的財務工具之公平值虧損淨額所致。
預期將約本周三（２７日）公布全年業績。（ａｌ）
25/06/2018 08:21
【企業盈警】力寶華潤（００１５６）預期全年轉蝕最少１億元
《經濟通通訊社２５日專訊》力寶華潤（００１５６）發盈警，預期相對於上年度錄得的溢
利３﹒８８億元（當中包括出售附屬公司的非經常性收益約３﹒３４億元），集團於截至三月底
止年度，將可能錄得不少於１億元的股東應佔虧損。
主要由於：所佔若干聯營公司及合營企業虧損，以及年度股票市場動盪，而產生按公平值列
入損益表的財務工具之公平值虧損淨額所致。
預期將約本周三（２７日）公布全年業績。（ａｌ）
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