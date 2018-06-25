《經濟通通訊社２５日專訊》江西銀行（０１９１６）明天（２６日）掛牌，今日於輝立交
易場開報６﹒０６元，較招股價６﹒３９元低５﹒１６％。
耀才暗盤交易場方面，現報５﹒９６元，低招股價６﹒７３％。（ａｌ）
25/06/2018 16:16
【新股上市】江西銀行暗盤開報６﹒０６元，低招股價逾半成
《經濟通通訊社２５日專訊》江西銀行（０１９１６）明天（２６日）掛牌，今日於輝立交
易場開報６﹒０６元，較招股價６﹒３９元低５﹒１６％。
耀才暗盤交易場方面，現報５﹒９６元，低招股價６﹒７３％。（ａｌ）
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