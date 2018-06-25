《經濟通通訊社２５日專訊》鮮馳達（０１１７５）宣布，預期截至２０１８年３月３１日
止年度純利顯著減少，主要由於公司因注重中小型商戶客戶的開發，而逐步減少對少數主要客戶
銷售的依賴，令集團的總銷售收益在年度下降。此外，公司折舊費用有所增加。（ｆｆ）
25/06/2018 09:04
【企業盈警】鮮馳達（１１７５）料年度純利下降，總銷售收益減少
《經濟通通訊社２５日專訊》鮮馳達（０１１７５）宣布，預期截至２０１８年３月３１日
止年度純利顯著減少，主要由於公司因注重中小型商戶客戶的開發，而逐步減少對少數主要客戶
銷售的依賴，令集團的總銷售收益在年度下降。此外，公司折舊費用有所增加。（ｆｆ）
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