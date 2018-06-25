《經濟通通訊社２５日專訊》根據市場消息指，有才天下（０６１００）ＩＰＯ定價為每股
３３元，為招股價範圍２８﹒５０至３５﹒５０元中間偏上水平。有才天下是中國招聘網站獵聘
網的所有者。
消息亦指華平投資和Ｍａｔｒｉｘ Ｐａｒｔｎｅｒｓ將在超額配售中分別賣出多達６６０
萬股。
有才天下獵聘將於全球發售８８００萬股，當中在港發售８８０萬股股份，其餘７９２０萬
股為國際配售股份，每手２００股，入場費為７１７１﹒５４元。摩根士丹利及摩根大通為聯席
保薦人。（ｆｆ）
25/06/2018 11:07
【ＩＰＯ反應】消息指有才天下中間偏上水平定價，每股３３元
《經濟通通訊社２５日專訊》根據市場消息指，有才天下（０６１００）ＩＰＯ定價為每股
３３元，為招股價範圍２８﹒５０至３５﹒５０元中間偏上水平。有才天下是中國招聘網站獵聘
網的所有者。
消息亦指華平投資和Ｍａｔｒｉｘ Ｐａｒｔｎｅｒｓ將在超額配售中分別賣出多達６６０
萬股。
有才天下獵聘將於全球發售８８００萬股，當中在港發售８８０萬股股份，其餘７９２０萬
股為國際配售股份，每手２００股，入場費為７１７１﹒５４元。摩根士丹利及摩根大通為聯席
保薦人。（ｆｆ）
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