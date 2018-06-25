《談國論企－黎偉成》特朗普怒制金正恩三度友好訪華

《談國論企》特朗普突於２０１８年６月２２日向美國國會發出的總統聲明，授權繼續對朝

鮮實經濟制裁，雖表「朝鮮對美國仍具有重大威脅」，實際極之不滿朝鮮領導人金正恩於「特金

會」後，便迅即赴華，強烈顯示中朝的特殊友好關係，遂作出發難。此舉一再印證我狠批特朗普

乃「極端霸道主義」和「單邊主義」獨裁者之說不虛。國際政治經濟在特朗普混世劣行的破壞底

下，將難有和平、穩定、協作之日矣。



＊中朝關係古往今來史無前例超越傳統＊



即使特朗普結束在新加坡舉行「特金會」於６月１３日返華盛頓後，在推特Ｔｗｉｔｔｅｒ

發出的帖文相當明確地表示「不會再有來自朝鮮的核威脅」，但事隔９日對美國國會發出的聲明

卻順言旦旦地力指朝鮮政府的舉措和政策「對美國國安、外交政策和經濟構成非比尋常的威脅」

云。對朝鮮的「核威脅」看法，在短短一個多星期內居然可以由「不會再有」，匆匆轉為「構成

非比尋常」威脅，都是白紙黑字的清清楚楚陳述，如斯南轅北轍的講法，當然不是美國情報部門

搜集和提供的資料不準確、不及時、不完全或不專業，也不是與特朗普對所收取的材料判斷有偏

差，而此人對金正恩於「特金會「後便迅即到中國訪問所討議的在中朝雙方皆視為高度良佳的成

果，深表不滿，於是發怒，於是心胸狹窄地「借詞」發難，再「制裁」朝鮮。

最重要者，金正恩在６月１９日至２０日對中國作出的最近三個月來的第三次訪問，使特朗

普深感「不忿」，此因金正恩此番是一抵北京，就有報道，與過去兩次乃於訪問後始有消息，截

然不同，可視之更為正式和官方的訪問，表明中朝的關係相當、相當高度友好和緊密，而非特朗

普所思所想的會因一次峰會便能夠改變傳統、過去甚至一切，實在是十分天真和幼稚，是「霸者

」之所思、所為、所行，慘就慘在此人是當今強國的美國總統，世界有難之言，實不為過。

如斯高調的高層次交往，十分重要表明中朝兩國今來古往的高度密切關係有相當重要的提升

：特別是（一）中國共產黨總書記、國家主席習近平對金正恩不到三個月之三次訪華，指出不僅

（ｉ）強調「無論國際和地區形勢如何變化，中國共產黨和政府致力於鞏固發展中朝關係的堅定

立場不會變，中國人民對朝鮮人民的友好情誼不會變，中國對社會主義朝鮮的支持不會變」。習

近平所言之三個「不會變」，是中朝經歷過上世紀中國志願軍「抗美援朝」以來數以十年的好幾

代人，在特別是以政治為主的全面緊密聯繫、合作關係，更為（ｉｉ）「開展了中朝關係的新篇

章」，要注意者為「新篇章」是在「特金會」之後所開展者，心胸狹窄之特朗普，要發難當有「

其道」？！



＊政棍奸商性格使美國及世界難有寧日之望＊



尤其是（二）朝中社報道，金正恩在歡迎宴會上致詞時，更以「一家人」來形容兩國關係，

表示雙方向世界展示「朝中兩黨和兩國關係已「超越傳統」，發展為「古往今來史無前例」的特

別關係之語，又刺中特朗普欲拆散包括中朝在內的各國雙邊、多邊關係」。

更劣者，為特朗普居然以「今日之我」反「九日前之我」，乃以小人之心無法在旦夕間破壞

中朝關係，更為把特別是指絕對無情無義的「奸商」劣行擺放在政治舞台，乃劣人之劣行者也。

特朗普以「美國優先」作為幌子，所採取的許許多多個人政策及措施，幾乎完全破壞美國和國際

的傳統、關係、倫理，使世界似無寧日之望，何時可滅之！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

