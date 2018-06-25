《外匯達仁－盧楚仁》美元強日圓更強

《外匯達仁》在４月中後，歐元轉弱帶動下美元全面回升，令包括人民幣在內的一眾非美貨

幣，在上半年的升幅全部被蒸發，絕大多數要到跌。但唯獨日圓除外，日圓兌美元由年初至今仍

有３％的升幅。估計在下半年有以下的利好因素下支持下，日圓後市仍可繼續看高一線。

先以短線來說，日圓有兩個利好因素。

第一：特朗普為爭取國內民心及選票，不惜一切發動大規模貿易戰，令金融市場持續動盪和

不安。

第二：特朗普雖然和金正恩世紀會面，但昨日又突然宣布延長向北韓經濟制裁一年，令美朝

和平的氣氛即時又再緊張。而上述兩項原因，令有避險成分的日圓受惠。



另外，以長線來說，日圓則有以下利好因素支持。

第一：估計日本央行在明年會開始退市，有可能會先減少買債，然後撤出量化寬鬆政策。

第二：日本皇太子德仁會在明年５月繼位，日本天皇繼位對日本民眾來說，絕對是國家的世

紀大事。估計在明年初開始，鋪天蓋地的慶祝活動，會刺激當地經濟進一步全面復甦。

第三：眾所周知，日本會在２０２２年舉辦世界盃，相信在明年開始，日本政府需要大興土

木興建大型足球場及相關設施來迎接這體壇大事。估計對當地經濟亦起著正面作用。

第四：日本國會終於通過開賭法案，容許持牌的賭場在日本經營包括賭場在內的渡假村，現

在日本有多個大城市已表態有興趣吸引財團發展商關渡假村，當中包括大板及橫濱。第一間度假

村估計會在２０２３年開幕，有關賭場及度假村亦已吸引多國頂級的博彩公司準備申請牌照，及

投下巨額資金招聘數以萬計員工，和大規模的大興土木興建頂級度假村及賭場。在陸續開始營運

之後，我亦深信會吸引大量世界各地的旅客到日本旅遊兼賭博。尤其是國內的遊客，他們可能放

棄到澳門的念頭改為到日本，因為無論地理位置觀光購物都較澳門勝一籌。所以在博彩業帶動下

，估計日本經濟有一番新的景象，故相信在上述這些概念的支持下，我估計日圓在下半年有機會

上試１０１﹒００阻力。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

