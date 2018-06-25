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25/06/2018 11:54

安永：上半年本港新股宗數全球居首，內地新股平均集資額創十年高

　　《經濟通通訊社２５日專訊》安永根據其調查報告指，今年上半年港交所（００３８８）新
股上市數量居全球首位，預料上半年香港市場有９８間公司首發上市，按年增加４４％。香港市
場集資額５０３億港元，按年跌８％，全球排第５。安永對今年香港ＩＰＯ活動維持審慎樂觀，
料ＩＰＯ集資額將達２０００億港元。
　　安永指，內地和香港市場ＩＰＯ新政落地，Ａ股獨角獸企業上市，預計下半年新經濟企業將
持續推動兩地上市活動。
　　安永預計，內地上半年共有６３間公司首發上市，為去年同期的四分之一，共集資９３１億
元人民幣，按年跌２６％，但今年上半年內地Ａ股市場ＩＰＯ平均集資額接近１５億元人民幣，
創２００８年以來新高。在巨型企業和獨角獸企業推動下，Ａ股上半年前十大ＩＰＯ共集資
５８３億元人民幣，按年升１５６％。
　　安永認為首間ＣＤＲ上市及以ＣＤＲ方式回歸Ａ股企業將在下半年陸續登陸Ａ股市場，並繼
續有獨角獸企業將在Ａ股市。
　　對於香港市場，安永則認為零售和消費品、ＴＭＴ、金融、建築、健康品行業將成為下半年
香港ＩＰＯ集資的主力。



安永根據其調查報告，內地和香港市場ＩＰＯ新政落地，Ａ股獨角獸企業上市，今年上半年港交
所（００３８８）新股上市數量居全球首位，預計下半年新經濟企業將持續推動兩地上市活動。
　　安永表示，今年上半年內地Ａ股市場ＩＰＯ平均集資額接近１５億元（人民幣．下同），創
２００８年以來新高。在巨型企業和獨角獸企業推動下，Ａ股上半年前十大ＩＰＯ共集資５８３
億元人民幣，按年升１５６％。
　　安永預計，上半年內地共有６３間公司首發上市，為去年同期的四分之一，共集資９３１億
元人民幣，按年跌２６％；香港市場今年上半年料有９８間公司首發上市，按年增加４４％。香
港市場集資額５０３億，按年跌８％，全球排第５。安永對今年香港ＩＰＯ活動維持審慎樂觀，
料ＩＰＯ集資額將達２０００億港元。
　　安永認為首間ＣＤＲ上市及以ＣＤＲ方式回歸Ａ股企業將在下半年陸續登陸Ａ股市場，並繼
續有獨角獸企業將在Ａ股市。
　　對於香港市場，安永則認為零售和消費品、ＴＭＴ、金融、建築、健康品行業將成為下半年
香港ＩＰＯ集資的主力。（ｄｌ）

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