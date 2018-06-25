【新股上市】九江銀行（０６１９０）明招股，入場費約２２１４元

《經濟通通訊社２５日專訊》九江銀行（０６１９０）明天（２６日）開始招股，本周五

（２９日）截止認購，招股價介乎１０﹒４８元至１０﹒９６元，以每手２００股為單位進行買

賣，入場費約２２１４元，２９日定價，預期下月１０日在主板掛牌上市。

該行將於全球發售股份３﹒６億股，其中，本港公開發售佔１０％，可行使１５％超額配售

。集資規模約３７﹒７億至３９﹒５億元。以招股價中位數計算，集資淨額約２７﹒１７億元，

會用於強化公司的資本基礎，以支持公司業務的持續增長。

基石投資者包括融德投資、Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｃｙｐｒｅｓｓ、航信環球控股、凱利公司、

文峰和富力地產香港。保薦人為農銀國際融資有限公司及中信建投國際融資。



＊以汽車金融為重點＊



九江銀行副董事、執行董事、行長兼首席客戶經理潘明表示，雖然中國經濟增長放緩，但集

團結合互聯網企業和小微企業作為金融生態點，所以風險仍屬可控。而中國雖然實施金融改革開

放，但集團暫時未有具體安排。

潘氏認為，中國近期去槓桿政策不會對銀行產生很大影響，而該銀行在香港選擇以Ｈ股上市

，是看好香港長期繁榮穩定，並認為香港近期股市波動不會影響集團太多，集團未來會考慮以Ａ

股上市，但亦未有具體時間表。

集團２０１７年的淨息差收窄，潘明指出，淨息差收窄將是未來趨勢，但相信今年會比去年

好。另外，集團的存貸比上升，他預期未來亦會有上升趨勢。此外，他強調集團將會以汽車金融

為重點，亦已成立專業汽車事業部，期望未來三至五年這業部在市場上有一定影響。（ｊｏ）

