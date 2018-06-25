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即市新聞

25/06/2018 12:45

《午市前瞻》外圍續下跌，港股趁高減持

　　《經濟通通訊社２５日專訊》油價上升帶動能源股上漲，令美國股市上周五（２２日）攀升
，道指結束８連跌，收漲１１９點或０﹒５％，至２４５８０點；標普５００指數收高５點或０
﹒２％，至２７５４點；納指收低２０點或０﹒３％，至７６９２點。此外，人行宣布下月５日
起調低存款準備金率０﹒５個百分點，但港股仍低開１２點報２９３２６點，之後內房、賭股等
偏軟之下，跌幅一度擴大至２０５點低見２９１３３點，半日跌幅為１１１點或０﹒３８％，報
２９２２７點，失守２５０天線（２９３０９點）。主板半日成交４８１﹒７９億元。
　　國指則跌５２點或０﹒４６％，報１１２８７點。滬指升４點或０﹒１７％，報２８９４點


＊內銀股變化不大，中海油升幅冠藍籌＊

　　人民銀行為進一步推進市場化法治化「債轉股」，決定從７月５日起，下調國有大型商業銀
行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存
款准備金率０﹒５個百分點，內銀股份漲跌互見，變化不大，建行（００９３９）升
０﹒２７％報７﹒４元，農行（０１２８８）跌０﹒８％午收３﹒７４元，工商銀行
（０１３９８）跌０﹒５％報６元，郵儲行（０１６５８）升０﹒１９％報５﹒２４元，中行（
０３９８８）跌０﹒２６％報３﹒８９元。
　　油組增產幅度較市場預期少，美國期油彈升近５％，中海油（００８８３）升３﹒２４％，
報１２﹒７４元，為半日升幅最大藍籌。中石油（００８５７）漲１﹒５８％，報５﹒８元。
中石化（００３８６）升０﹒５７％，報７﹒０９元。油服亦走高，安東油服（０３３３７）揚
３﹒７７％報１﹒１元，中海油服（０２８８３）漲４﹒９％報７﹒７１元。
　　油價升航空股跌幅顯著，東航（００６７０）跌３﹒７５％，報５﹒８３元，南航
（０１０５５）跌５﹒５６％，報７﹒３元，而國航（００７５３）則下滑５﹒４２％，報
８﹒２元。
　　騰訊（００７００）指就黑公關事件正式報案，股價微跌０﹒８１％，報３９４﹒２元。其
他重磅股方面，友邦（０１２９９）下跌１﹒３８％，報６７﹒６５元；匯控（００００５）上
升０﹒１３％，報７４﹒５元。

＊小米今起招股，大型內房股普遍下跌＊

　　小米（０１８１０）今日起招股，國內手機設備股舜宇（０２３８２）下跌２﹒９５％，報
１４１﹒６元，瑞聲科技（０２０１８）下跌１﹒２１％，報１１４﹒４元。兩者均獲大行唱好
。金山軟件（０３８８８）炒起小米概念，升２﹒７１％報２４﹒６５元。
　　內房股亦偏軟，碧桂園（０２００７）跌３﹒８４％，報１５﹒０４元，為半日跌幅最大藍
籌。雅居樂（０３３８３）下跌２﹒７５％，報１４﹒８８元。中海外（００６８８）滑落
１﹒８６％，報２６﹒３５元。潤地（０１１０９）跌２﹒３６％，報２６﹒９元。萬科
（０２２０２）軟１﹒７１％，報２８﹒７５元。

＊林家亨：道指期貨走軟，限港股反彈＊

　　國農證券董事總經理林家亨對《經濟通通訊社》表示，道指上周五回升，長、中、短債息回
落，資金流入股票市場，但納指未能夠受惠；而周末期間中國人民銀行宣布在７月５日下調準備
金率０﹒５厘，預料對本周的中資股有正面影響。然而，日股今早下跌，道指期貨亦走軟，將拖
低今日港股和中資股份的反彈幅度。假若道指期貨繼續保持跌勢，建議投資者若恆指今天能有超
越１２０點以上升幅之時，可以吼高減持。（ｆｆ）

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