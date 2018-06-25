《午市前瞻》外圍續下跌，港股趁高減持

《經濟通通訊社２５日專訊》油價上升帶動能源股上漲，令美國股市上周五（２２日）攀升

，道指結束８連跌，收漲１１９點或０﹒５％，至２４５８０點；標普５００指數收高５點或０

﹒２％，至２７５４點；納指收低２０點或０﹒３％，至７６９２點。此外，人行宣布下月５日

起調低存款準備金率０﹒５個百分點，但港股仍低開１２點報２９３２６點，之後內房、賭股等

偏軟之下，跌幅一度擴大至２０５點低見２９１３３點，半日跌幅為１１１點或０﹒３８％，報

２９２２７點，失守２５０天線（２９３０９點）。主板半日成交４８１﹒７９億元。

國指則跌５２點或０﹒４６％，報１１２８７點。滬指升４點或０﹒１７％，報２８９４點

。



＊內銀股變化不大，中海油升幅冠藍籌＊



人民銀行為進一步推進市場化法治化「債轉股」，決定從７月５日起，下調國有大型商業銀

行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存

款准備金率０﹒５個百分點，內銀股份漲跌互見，變化不大，建行（００９３９）升

０﹒２７％報７﹒４元，農行（０１２８８）跌０﹒８％午收３﹒７４元，工商銀行

（０１３９８）跌０﹒５％報６元，郵儲行（０１６５８）升０﹒１９％報５﹒２４元，中行（

０３９８８）跌０﹒２６％報３﹒８９元。

油組增產幅度較市場預期少，美國期油彈升近５％，中海油（００８８３）升３﹒２４％，

報１２﹒７４元，為半日升幅最大藍籌。中石油（００８５７）漲１﹒５８％，報５﹒８元。

中石化（００３８６）升０﹒５７％，報７﹒０９元。油服亦走高，安東油服（０３３３７）揚

３﹒７７％報１﹒１元，中海油服（０２８８３）漲４﹒９％報７﹒７１元。

油價升航空股跌幅顯著，東航（００６７０）跌３﹒７５％，報５﹒８３元，南航

（０１０５５）跌５﹒５６％，報７﹒３元，而國航（００７５３）則下滑５﹒４２％，報

８﹒２元。

騰訊（００７００）指就黑公關事件正式報案，股價微跌０﹒８１％，報３９４﹒２元。其

他重磅股方面，友邦（０１２９９）下跌１﹒３８％，報６７﹒６５元；匯控（００００５）上

升０﹒１３％，報７４﹒５元。



＊小米今起招股，大型內房股普遍下跌＊



小米（０１８１０）今日起招股，國內手機設備股舜宇（０２３８２）下跌２﹒９５％，報

１４１﹒６元，瑞聲科技（０２０１８）下跌１﹒２１％，報１１４﹒４元。兩者均獲大行唱好

。金山軟件（０３８８８）炒起小米概念，升２﹒７１％報２４﹒６５元。

內房股亦偏軟，碧桂園（０２００７）跌３﹒８４％，報１５﹒０４元，為半日跌幅最大藍

籌。雅居樂（０３３８３）下跌２﹒７５％，報１４﹒８８元。中海外（００６８８）滑落

１﹒８６％，報２６﹒３５元。潤地（０１１０９）跌２﹒３６％，報２６﹒９元。萬科

（０２２０２）軟１﹒７１％，報２８﹒７５元。



＊林家亨：道指期貨走軟，限港股反彈＊



國農證券董事總經理林家亨對《經濟通通訊社》表示，道指上周五回升，長、中、短債息回

落，資金流入股票市場，但納指未能夠受惠；而周末期間中國人民銀行宣布在７月５日下調準備

金率０﹒５厘，預料對本周的中資股有正面影響。然而，日股今早下跌，道指期貨亦走軟，將拖

低今日港股和中資股份的反彈幅度。假若道指期貨繼續保持跌勢，建議投資者若恆指今天能有超

越１２０點以上升幅之時，可以吼高減持。（ｆｆ）

