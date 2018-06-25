《娥姐錦囊－張賽娥》小米ＣＤＲ生不逢時，日後仍可捲土重來

《娥姐錦囊》小米改變初衷，決定分步實施香港和內地上市，我認為小米擱置發行中國預託

證券（ＣＤＲ）反映了近期股巿弱勢以及中證監對保障投資者的嚴謹態度。小米首發ＣＤＲ受阻

，可說是「生不逢時」，但只要小米真的具有投資價值，他日再發ＣＤＲ，不愁無投資者垂青。

中美貿易戰升溫，令兩地股巿受挫，上證指數亦失守３０００大關，巿場信心變得脆弱，影

響小米估值，而小米香港亦因此不能定價太高，但暫時擱置發行ＣＤＲ亦非壞事，他日仍可捲土

重來。再者，ＣＤＲ屬巿場新產品，為免投資者一窩蜂下損手，中證監對首隻推出的ＣＤＲ格外

小心，實屬常情。

招商基金、嘉實基金等六隻「獨角獸」戰略配售基金募資結束。有內地媒體引述消息報道，

在六隻獨角獸基金中，募資最高的一家基金規模不足３００億人民幣，未達產品規模上限５００

億人民幣，我認為以上認購反應在意料之中，始終獨角獸企業未見盈利，巿盈率亦高。

小米營運進取，不少港人亦有使用小米手機，對該公司有一定的認知，而且其產品性能也不

錯，惟一擔心的是巿盈率過高，加上巿場氣氛欠佳，或影響香港招股反應。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

